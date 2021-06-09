شكرا لقرائتكم خبر عن عكس التيار.. 3 فوائد للزمالك من رحيل فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن التونسي فرجاني ساسي، نهاية مشواره مع فريق الكرة بنادي الزمالك، مُقدماً الشكر لجماهير النادي على المواسم الثلاثة التي قضاهم داخل أروقة ميت عقبة.

الدولي التونسي صاحب الخبرات والـ 29 عامًا كان بمثابة رمانة الميزان و«ترمومتر» أداء الزمالك على مدار رحلته بالقميص الأبيض، فعلى الرغم من القلق الذي قد ينتاب الكثير من أنصار القلعة البيضاء برحيل ساسي، إلا أن الأمر قد يمثل فائدة للفريق في حالات أخرى، وهو ما نبرزه في التقرير التالي.

إمام عاشور الفتى المدلل داخل صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك يمتلك مقومات مميزة للغاية للدفاع عن لواء منتصف ميدان ميت عقبة، فيتميز بالقوة والسرعة والنشاط وخفة الحركة مع قدرة مميزة على صناعة اللعب، فضلاً عن صغر سنه مقارنةً بساسي، وقدراته الهائلة في التصويبات بقدة وبقوة من على مسافات بعيدة، فسجل 4 أهداف وظهر بشكل أكثر من رائع خلال مشاركاته القليلة هذا الموسم مع الفريق، ويبقى فقط تركيزه داخل الملعب والالتزام من أجل أن يكون خير خلف لخير سلف، فربما يكون رحيل ساسي بمثابة مولد نجم جديد يتوهج في سماء ميت عقبة.

المبلغ المالي الكبير الذي طلبه فرجاني ساسي من أجل تجديد تعاقده مع الزمالك ربما كاد أن يحدث بلبلة وتشتت داخل صفوف الفريق الأبيض، لوجود أكثر من نجم دولي من العيار الثقيل بصفوف الفريق في مقدمتهم أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمود حمدي الونش وغيرهم من النجوم الكبار أمثال محمود شيكابالا ومحمد عبدالشافي، وهو ما كان سيدفع باقي نجوم الفريق للمساواة مع النجم التونسي ولو الاقتراب من قيمة راتبه.

رحيل ساسي سيمهد الطريق أمام الزمالك للظفر بخدمات لاعب أجنبي جديد يحتاجه الزمالك بشدة في خطه الأمامي وبالتحديد في مركز رأس الحربة، في ظل دخول النادي في مفاوضات مع التوجولي لابا كودجو نجم العين الاماراتي وبعض من المهاجمين الأجانب لمحاولة تعويض رحيل مصطفى محمد.