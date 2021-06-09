برونو مدرب لوولفرهامبتون

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وكان برونو لاج تولى تدريب بنفيكا البرتغالي لمدة 18 شهرا، وقاده للتتويج بلقب الدوري البرتغالي في أول موسم له.
وبعد العمل في التدريب بأكاديمية بنفيكا الشهيرة، تولى لاج (45 عاما) مسؤولية الفريق الأول في يناير 2019 وقاده إلى تحقيق 18 انتصارا في 19 مباراة، كما قاده لمعادلة رقم قياسي، حيث سجل الفريق 103 أهداف.
كذلك تتضمن النقاط المشرقة في مسيرة لاج، تطوير اللاعبين الشبان أمثال جواو فيليكس الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني وروبين دياز وكارلوس فينيسيوس اللذين انتقلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف الماضي.
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