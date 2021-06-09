أستراليا تنضم للمنسحبين من بيسبول الأولمبياد

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وذكر المنتخب الأسترالي أنه من المستحيل تطبيق جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا، بعد أن تقرر في 21 مايو نقل البطولة المؤهلة للأولمبياد من تايوان إلى المكسيك، لتقام في الفترة من 22 إلى 26 من يونيو الحالي.
وتقام منافسات البيسبول في أولمبياد طوكيو، المقرر انطلاقه يوم 23 يوليو، اعتبارا من 29 من الشهر نفسه.
وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد البيسبول الأسترالي، جلين وليامز «عملنا من خلال خيارات وسيناريوهات متعددة، لكن التحديات اللوجستية لتوفير بيئة آمنة للمجموعة، كان من الصعب تجاوزها».
وكانت الصين أعلنت انسحابها قبل نقل البطولة التأهيلية، كما قررت تايوان أيضا عدم إرسال فريقها إلى المكسيك.
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