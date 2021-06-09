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أستراليا تنضم للمنسحبين من بيسبول الأولمبياد

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصبح المنتخب الأسترالي أمس الأربعاء ثالث منتخب ينسحب من منافسات البيسبول النهائية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو، وبالتالي تأكد غيابه عن الدورة الأولمبية.

وذكر المنتخب الأسترالي أنه من المستحيل تطبيق جميع القيود المتعلقة بفيروس ، بعد أن تقرر في 21 مايو نقل البطولة المؤهلة للأولمبياد من تايوان إلى المكسيك، لتقام في الفترة من 22 إلى 26 من يونيو الحالي.

وتقام منافسات البيسبول في أولمبياد طوكيو، المقرر انطلاقه يوم 23 يوليو، اعتبارا من 29 من الشهر نفسه.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد البيسبول الأسترالي، جلين وليامز «عملنا من خلال خيارات وسيناريوهات متعددة، لكن التحديات اللوجستية لتوفير بيئة آمنة للمجموعة، كان من الصعب تجاوزها».

وكانت الصين أعلنت انسحابها قبل نقل البطولة التأهيلية، كما قررت تايوان أيضا عدم إرسال فريقها إلى المكسيك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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