أستراليا تنضم للمنسحبين من بيسبول الأولمبياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح المنتخب الأسترالي أمس الأربعاء ثالث منتخب ينسحب من منافسات البيسبول النهائية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو، وبالتالي تأكد غيابه عن الدورة الأولمبية.

وذكر المنتخب الأسترالي أنه من المستحيل تطبيق جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا، بعد أن تقرر في 21 مايو نقل البطولة المؤهلة للأولمبياد من تايوان إلى المكسيك، لتقام في الفترة من 22 إلى 26 من يونيو الحالي.

وتقام منافسات البيسبول في أولمبياد طوكيو، المقرر انطلاقه يوم 23 يوليو، اعتبارا من 29 من الشهر نفسه.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد البيسبول الأسترالي، جلين وليامز «عملنا من خلال خيارات وسيناريوهات متعددة، لكن التحديات اللوجستية لتوفير بيئة آمنة للمجموعة، كان من الصعب تجاوزها».

وكانت الصين أعلنت انسحابها قبل نقل البطولة التأهيلية، كما قررت تايوان أيضا عدم إرسال فريقها إلى المكسيك.