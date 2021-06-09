إصابة بنزيمة لا تقلق ديشان

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وخرج بنزيمة مصابا خلال الشوط الأول من المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب الفرنسي على نظيره البلغاري 3 - 0 أمس الأول.
ويستهل المنتخب الفرنسي مشواره في يورو 2020 بمواجهة نظيره الألماني في 15 يونيو الحالي، كما يتنافس في المجموعة نفسها مع منتخبي البرتغال، حامل لقب البطولة الأوروبية، والمجر.
وقال ديشان عقب مباراة بلغاريا «هناك أمور أسوأ في الحياة، بنزيمة تلقى ضربة في الركبة والعضلة ولم يرغب في المخاطرة، لذلك غادر أرض الملعب».
وأضاف «تأتي مواقف تشهد حالات من الضبابية، لكن يجب أن تتعايش مع ذلك. وطبقا للوضع الحالي، ليس هناك شيء سيئ. سنفعل الأشياء الصحيحة ولن نسأل أنفسنا في كل يوم كيف تسير الأمور بالنسبة له».
وغاب بنزيمة (33 عاما) عن المنتخب الفرنسي طوال 6 أعوام، وكانت مباراة أمس الأول هي الثانية له منذ عودته إلى قائمة المنتخب، ليعزز الخط الأمامي الذي يضم أيضا كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وأوليفيه جيرو.
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