شكرا لقرائتكم خبر كورونا يوجه صفعة جديدة للمنتخب الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض المنتخب الإسباني لصدمة جديدة قبل أيام قليلة من بداية مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، حيث أصبح دييجو لورينتي، ثاني لاعب بالمنتخب، تكشف الفحوص عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إصابة لورينتي بالعدوى عقب إجراء فحوص «بي سي آر» للمنتخب.

وكان المنتخب الإسباني واجه صدمة عندما كشفت الفحوص يوم الأحد الماضي إصابة قائده سيرخيو بوسكيتس بالعدوى، وهو ما فرض على المنتخب بأكمله الخضوع للعزل، وخاض بدلا منه منتخب الشباب (تحت 21 عاما)، المباراة الودية أمام منتخب ليتوانيا أمس الأول، وقد انتهت بفوز إسبانيا 4 / 0.

وغادر لورينتي، مدافع ليدز يونايتد الإنجليزي، معسكر المنتخب الإسباني في سيارة طبية، طبقا للبروتوكولات الصحية، بينما يواصل المنتخب استعداداته للبطولة الأوروبية.

وجاءت نتائج فحوص باقي أفراد المنتخب سلبية لكن الفريق سيواصل اتباع بروتوكول صحي صارم، قبل أن يفتتح مشواره بمواجهة المنتخب السويدي الاثنين المقبل.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان «يعرب الاتحاد الإسباني عن أسفه لإعلان أن فحوص بي سي آر الأخيرة التي أجريت صباح الثلاثاء في معسكر المنتخب، كشفت عن إصابة قلب الدفاع دييجو لورينتي».

وكان المدير الفني لويس إنريكي، أطلق تدريبات في فقاعة موازية لمجموعة من اللاعبين في وضع الاستعداد، لسد أي ثغرات في صفوف الفريق بسبب عدوى كورونا.