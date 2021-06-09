شكرا لقرائتكم خبر المنتخب البرازيلي يعلن مشاركته بكوبا أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر لاعبو المنتخب البرازيلي لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي تحتضنها البرازيل بعد أيام، رغم إبداء حالة من عدم الرضا في بيان أصدره المنتخب أمس.

واختيرت البرازيل، وهي واحدة من أكثر الدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، لاستضافة كوبا أمريكا بعد استبعاد كولومبيا والأرجنتين من استضافة منافسات البطولة بسبب اضطرابات سياسية في الأولى، وزيادة عدوى الوباء في الثانية.

وتردد أن تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي ولاعبيه، كانوا يفكرون بشأن المشاركة في البطولة من عدمها، لكن المنتخب أعلن مشاركته في البطولة عقب المباراة التي فاز فيها على مضيفه منتخب باراجواي 2 / 0 صباح أمس في إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، سجلهما نيمار ولوكاس باكيتا.

وجاء في بيان المنتخب «لعدة أسباب، إنسانية أو مهنية، لسنا راضين عن الطريقة التي تعامل بها كونميبول (اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية) مع كوبا أمريكا، سواء تقرر إقامتها في تشيلي أو في البرازيل بعد فترة قصيرة».

وقال اللاعبون إنه رغم حالة عدم الرضا لديهم، فقد قرروا المشاركة بكوبا أمريكا «لأننا لاعبو كرة قدم محترفون. ولدينا مهمة يجب أن ننجزها بقميص المنتخب المتوج بطلا للعالم 5 مرات. نحن ضد تنظيم كوبا أمريكا، لكننا لن نقول لا للمنتخب البرازيلي على الإطلاق».