شكرا لقرائتكم خبر تسوية نزاع فيفا مع سفن سياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأقام فيفا دعوى قضائية ضد الشركة لبثها مباريات كأس العالم للرجال عام 2018 وللسيدات في العام التالي مجانا على متن سفنها عبر محطتي (أيه آر دي) و(زد دي إف) الألمانيتين، اللتين لهما حقوق بث المباريات في ألمانيا.
وأوضح فيفا أن الشركة ليس لديها ترخيص لمثل هذا البث بناء على التغذية الأساسية للفيفا في المياه الدولية.
وأضاف فيفا أنه بموجب التسوية، ستعترف الشركة بحقوق البث وستمتنع عن استخدامها في أنظمتها على متن السفن.
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