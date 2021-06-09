شكرا لقرائتكم خبر تسوية نزاع فيفا مع سفن سياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس أن نزاعه مع شركة (تي يو آي كروزس) الألمانية للرحلات البحرية حول بث مباريات كأس العالم على متن سفن سياحية من المقرر حله في تسوية أمام إحدى محاكم مدينة هامبورج الألمانية.

وأقام فيفا دعوى قضائية ضد الشركة لبثها مباريات كأس العالم للرجال عام 2018 وللسيدات في العام التالي مجانا على متن سفنها عبر محطتي (أيه آر دي) و(زد دي إف) الألمانيتين، اللتين لهما حقوق بث المباريات في ألمانيا.

وأوضح فيفا أن الشركة ليس لديها ترخيص لمثل هذا البث بناء على التغذية الأساسية للفيفا في المياه الدولية.

وأضاف فيفا أنه بموجب التسوية، ستعترف الشركة بحقوق البث وستمتنع عن استخدامها في أنظمتها على متن السفن.