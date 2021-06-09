اتجاه لتأجيل ألعاب جنوب شرق آسيا

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ونقلت صحيفة «باب لواب» الالكترونية عن اللجنة الأولمبية الفيتنامية، «اللجنة الأولمبية الفيتنامية وجهت خطابات تعلن فيها تأجيل النسخة الـ31 من دورة ألعاب جنوب شرق آسيا إلى يوليو 2022».
وأضافت الصحيفة أن مجلس دورة ألعاب جنوب شرق آسيا سيعلن قراره بشأن هذه النسخة بعد اجتماع بانكوك.
وقد تم اختيار فيتنام لاستضافة نسخة عام 2021 من الدورة في الفترة ما بين 21 نوفمبر والثاني من ديسمبر، على أن تقام المنافسات في العاصمة هانوي و11 موقعا آخر في أنحاء فيتنام.
ونالت فيتنام الإشادة بشأن تعاملها مع أزمة الوباء، ولكن بعد شهر من انعدام انتقال العدوى على المستوى المجتمعي، ظهرت حالات انتقال العدوى مجددا في 27 أبريل الماضي.
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