دروع الفروسية للبادي والصغير و«وقاد طويق»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد أمس، أبطال موسم 2020 - 2021 للقدرة والتحمل، أصحاب المراكز الأولى في 3 فئات، وهي (بطل الموسم، بطل فئة الشباب والناشئين، الجواد بطل الموسم).

وسلم رئيس الاتحاد، الفارس حمود البادي درع بطل الموسم، والفارس فارس الصغير درع بطل الموسم لفئة الناشئين والشباب، بينما تسلم مالك الجواد البطل «وقاد طويق» درع أفضل جواد في الموسم.

وشدد الأمير عبدالله بن فهد على أن الدعم الكبير وغير المسبوق الذي تحظى به رياضة الفروسية من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، والمتابعة المستمرة من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، كان لها بالغ الأثر في تطور رياضة الفروسية وإقامة العديد من البطولات الدولية التي أتاحت الفرصة للفرسان والفارسات بالمشاركة وتطوير مستوياتهم.

وكان حمود البادي قد حصل على 294 نقطة، بينما حقق فارس الصغير 50 نقطة، فيما توج الجواد «وقاد طويق» بطلا بعد تحقيقه 200 نقطة.

يشار إلى أن اتحاد الفروسية قد نظم 11 سباقا للقدرة والتحمل، منها 5 بطولات دولية خلال الموسم المنصرم شهدت مشاركة أكثر من 940 فارسا وفارسة.