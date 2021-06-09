أبوبكر وموسى.. حبايب الأمس وخصوم اليوم

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وينتظر عشاق قطبي العاصمة نجاحات صفقتيهما بعد أن كان اللاعبان مثار إعجاب المتابعين قبل أن يفترقا بانضمام (أبوبكر) لنادي بشكتاش التركي في رحلته الاحترافية الثانية، وحقق معه بطولتي الدوري موسمي 2017 و2021، وكأس تركيا في الموسم الماضي.
ويكمل أبوبكر عامه الثلاثين منتصف الموسم المقبل لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في تجربته الاحترافية الأولى في الشرق الأوسط.
ولم يسلم أبوبكر من شبح الإصابات، إذ تعرض إلى 10 إصابات خلال مسيرته في الفترة من 2011 إلى 2021، أبعدته عن الملاعب لمدة 328 يوما في فترات متفاوتة، تنوعت ما بين إصابات عضلية وأخرى في الركبة، وكانت أطول فترة غاب اللاعب فيها عن الملاعب في 2018، عندما تعرض إلى تمزق في الرباط الصليبي مع بورتو، ليغيب على إثر ذلك لمدة 198 يوما خاض فريقه فيها 41 مباراة.
مشوار أبوبكر فينسنت
- لعب 343 مباراة منذ احترافه في الدرجة الثانية بفرنسا إلى أن وصل لتركيا في محطته الأخيرة.
- سجل 143 هدفا مع جميع الفرق التي لعب لها في جميع البطولات.
- أكبر عدد من الأهداف سجله كان مع نادي بورتو كما صنع 41 هدفا.
- سجل مع منتخب بلاده الكاميرون 25 هدفا في 71 مباراة مع المنتخب الأول.
- سجل 4 أهداف في 14 مباراة مع منتخب الكاميرون تحت 20 عاما.- قيمته السوقية 10 ملايين يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت، وهي ثاني أعلى قيمة وصل لها بعد قيمته في موسم 2016-17 التي بلغت 10.5 ملايين يورو.
- حقق 7 ألقاب في مسيرته مع بورتو وبشكتاش (نال مع بورتو لقب الدوري مرتين 2018 و 2020، وكأس البرتغال 2020، والسوبر في 2019) ومع بشكتاش، حقق الدوري التركي في 2017 و2021، وكأس تركيا.
- شارك في كأس العالم مرتين (2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل، ويحمل شارة قيادة منتخب بلاده.
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