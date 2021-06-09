أبوبكر وموسى.. حبايب الأمس وخصوم اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد النسخة المقبلة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنافسا من نوع خاص بين الكاميروني أبوبكر فينسنت الذي نجح النصر في تسجيله أمس الأول بعقد احترافي 3 سنوات، وبين المحترف المالي موسى ماريغا الذي وقع في كشوفات الهلال، بعد أن كان بينمها تنافس قديم عندما لعبا لبورتو البرتغالي، حيث كانا يتنافسان على البقاء في القائمة الأساسية للفريق الذي شاركا معه بدوري أبطال أوروبا، رغم نجاح أبوبكر في المشاركة في 17 مباراة، سجل خلالها 11هدفا، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وينتظر عشاق قطبي العاصمة نجاحات صفقتيهما بعد أن كان اللاعبان مثار إعجاب المتابعين قبل أن يفترقا بانضمام (أبوبكر) لنادي بشكتاش التركي في رحلته الاحترافية الثانية، وحقق معه بطولتي الدوري موسمي 2017 و2021، وكأس تركيا في الموسم الماضي.

ويكمل أبوبكر عامه الثلاثين منتصف الموسم المقبل لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في تجربته الاحترافية الأولى في الشرق الأوسط.

ولم يسلم أبوبكر من شبح الإصابات، إذ تعرض إلى 10 إصابات خلال مسيرته في الفترة من 2011 إلى 2021، أبعدته عن الملاعب لمدة 328 يوما في فترات متفاوتة، تنوعت ما بين إصابات عضلية وأخرى في الركبة، وكانت أطول فترة غاب اللاعب فيها عن الملاعب في 2018، عندما تعرض إلى تمزق في الرباط الصليبي مع بورتو، ليغيب على إثر ذلك لمدة 198 يوما خاض فريقه فيها 41 مباراة.

مشوار أبوبكر فينسنت

