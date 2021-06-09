شكرا لقرائتكم خبر فشل مخطط إسقاط رئيس ناد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط مسؤول رياضي بارز محاولات إداريين سابقين لإسقاط رئيس أحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بطريقة ممنهجة.

وعمل المسؤول الرياضي على الالتقاء بالإداريين لمعرفة أسباب مطالبتهم بإسقاط رئيس ناديهم على الرغم من عدم انتهاء مدته في رئاسة النادي، حيث استمع لكل ملاحظاتهم حوله، قبل أن يؤكد لهم أن مطالباتهم وملاحظاتهم مخالفة للواقع الإداري وللتنظيم المالي الذي تعمل به إدارة النادي، وذلك بعد الرجوع إلى كل المحاضر الرسمية الإدارية والمالية، وكذلك الاستماع لقيادات إدارية للوقوف على الحقيقة.

وأكد المسؤول الرياضي للإداريين أن من طالبوا بإبعاده يعد أحد أفضل رؤساء أندية دوري المحترفين، وأنه الاسم الوحيد الذي لم تسجل عليه أي حالة تأخير في الرواتب الشهرية الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، كما أنه لا توجد شكوى مقدمة ضد النادي أو رئيسه بحجة تأخيره حقوقا مالية خاصة بأي من منتسبي النادي.

وأشار المسؤول البارز إلى نجاح إدارة الرئيس المعني في تحقيق الحوكمة 3 مرات على الرغم من عدم تسلم المنشأة الحديثة للنادي بشكل رسمي، فيما لم يحقق الحوكمة في المرة الرابعة الأخيرة لعدم تسلم المنشأة الجديدة للنادي، كنقطة أضعفت موقف النادي من حيث عدم توفر ملاعب حديثة وصالات رياضية أسوة ببعض الأندية الأخرى التي ظفرت بنجاح تطبيق اشتراطات الحوكمة الرابعة.

وأبان المسؤول الرياضي لمن التقى بهم أن هناك نظاما ماليا ورقابيا صارما على موارد الأندية ومصروفاتها ومحاسبة دقيقة لمسؤوليها، مؤكدا إيقاف وإعفاء كل من يعبث بأموال الأندية ويهدرها في غير ما خصصت له.