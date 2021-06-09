بطولة سيدات في المواي تاي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن الاتحاد السعودي للمواي تاي والكيك والبوكسينغ غدا، أولى بطولات السيدات لمنافسة المواي تاي لجميع الفئات العمرية، حيث ستقام على صالة استاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض بمشاركة 28 لاعبة. وأكد الاتحاد على جميع المشاركين والحضور أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للمحافظة على صحتهم وسلامتهم من فيروس كورونا.



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