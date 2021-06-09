قرار عاجل من «يويفا» بشأن الثلاثي برشلونة ومدريد ويوفنتوس

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وقف الإجراءات الانضباطية ضد أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد عقب محاولة الأندية الثلاثة تأسيس دوري السوبر الانفصالي "السوبر ليج"، وعدم إعلانهم بشكل رسمي انسحابهم من تلك البطولة الوليدة.

وأعلن "يويفا" تعليق الإجراءات التأديبية حتى إشعار آخر أمام أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بخصوص عدم انسحابهم من مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة بما يتفق بدقة مع القانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي حتى يكون جهاز الاستئناف في اليويفا في وضع يسمح له باستئناف الإجراءات التأديبية في أقرب وقت ممكن.

وأشار البيان إلى أن قرار تعليق الإجراء مؤقتًا اتخذته هيئة الاستئناف التابعة لليويفا لكرة القدم بعد الإخطار الرسمي الذي أرسلته السلطات السويسرية المختصة إلى الاتحاد الأوروبي في الثاني من شهر يونيو الماضي بأمر محكمة من جانب واحد تم الحصول عليه في العشرين من شهر إبريل الماضي.

وبهذا القرار، لن تدفع أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس أي غرامة مالية، وبالتالي لن يتم منعهم من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي وقت سابق، حذرت محكمة العدل السويسرية اليويفا من اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحق أندية سوبر ليج.

وفي الـ 12 من مايو الماضي، فتح "يويفا" تحقيقاً من أجل اتخاذ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس بسبب محاولات إطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وحاول 12 نادياً تأسيس دوري السوبر، قبل أن تنسحب 9 منهما، وهي: مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد، بعد التوصل لاتفاق مع اليويفا، باستثناء الثلاثي ريال وبرشلونة ويوفنتوس.