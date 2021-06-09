أول رد من المنتخب الأولمبي على أنباء منع مصطفى محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو

الشارقة - اميمة ياسر -

رد المنتخب الأولمبي على الأنباء المتداولة بشأن رفض نادي جالاتا سراي التركي مشاركة مهاجمه المصري مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وكانت تقارير صحفية تركية قد ذكرت أن جالاتا سراي رفض مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبي المصري في الأولمبياد، نظرًا لحاجة المدير الفني للنادي التركي لخدماته.

وقال علاء عبد العزيز، مدير المنتخب الأولمبي، إنه لم يتم إبلاغ المنتخب حتى الآن بما يقال في وسائل الإعلام عن منع نادي جالاتا سراي من مشاركة مصطفي محمد في الأولمبياد.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، أن مصطفي محمد "يشارك مع المنتخب الوطني في أولمبياد طوكيو، وفقًا لعدم وجود أي خطاب رسمي من قبل نادي جالاتا سراي، يفيد برفضهم مشاركة اللاعب".

وتابع: "الموضوع تم طرحه في بعض وسائل الإعلام نقلاً عن بعض التقرير التركية بذلك، لكن لا يوجد أي مستند رسمي بذلك".

ويسعى مسئولو اتحاد الكرة للحصول على خطاب رسمي من نادي جالاتا سراي يفيد بموافقتهم مشاركة مصطفي محمد في الأولمبياد، لإنهاء حالة الجدل الذي يتم تناوله عبر وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25، وبعدها مواجهة أستراليا يوم 28 من الشهر ذاته.