أزمة جديدة في المنتخب الأوليمبي.. جالاتا سراي يرفض مشاركة مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو



الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، أن نادي جالاتا سراي رفض مشاركة الدولي المصري مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ومهاجم الزمالك المعار إليه، في أولمبياد طوكيو 2020 مع الفراعنة.

وأكد موقع CNN TURK التركي غياب مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالاتا سراي عن المشاركة في أولمبياد طوكيو يوليو الشهر المقبل، بسبب رفض الجهاز الفني للفريق التركي، نظرا لوجود عدد من المباريات الهامة لجالاتا سراي في الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف تقرير نشر فى CNN تركيا، إن جالطة سراي تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم ولن يتم مشاركة مصطفى محمد من المنتخب الأولمبي، وسيتمكن من اللعب في تصفيات دوري أبطال أوروبا لصالح جالاتا سراي.

ويضم جالاتا سراي مصطفى محمد على سبيل الإعارة من نادي الزمالك حتى يونيو 2022 مع وجود شرط أحقية شراء في عقده بقيمة 4 ملايين دولار.

وسيواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25 ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من الشهر ذاته.

ويقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة والتي تضم كلا من إسبانيا الأرجنتين وأستراليا.

فيما كشفت تقارير صحفية تركية ، أن إدارة نادى جالاتا سراي قررت التضحية لأجل عيون مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار.

وبحسب صحيفة "بوستا" التركية فأن نادي جالاتا سراي قرر التضحية بجناح الفريق الأول لكرة القدم، هنري أونيكورو، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ولعب النيجيري أونيكورو على سبيل الإعارة من موناكو بمقابل 650 ألف يورو، وهناك شرط أحقية شراء بقيمة 4 مليون يورو ينتهي في 11 يونيو المقبل.

وأكدت الصحيفة التركية أن جالاتا سراي يرى أن هناك صعوبة في شراء أونيكورو ويفضلون شراء، مصطفى محمد، من الزمالك نهائيا مقابل 4 ملايين دولار.

وتابعت الصحيفة : يأتى تفضيل مصطفى محمد على أونيكورو من قبل جالاتا سراي حتى لا يقع النادي التركي تحت طائلة قانون اللعب المالي النظيف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لأن الصفقتين ستكلفان خزائن جالطة سراي بمبلغ يصل إلى 10 ملايين يورو.

وأكد مصطفى جنكيز، رئيس جالاتا سراي، أن النادي سيدفع حق شراء مصطفى محمد لصالح الزمالك قبل نهاية يونيو المقبل لأنهم يرونه مستقبل الفريق .

في حين أكدت تقارير صحفية تركية، اليوم الثلاثاء، أن الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول لن يرحل عن صفوف فريقه جالاتا سراي هذا الصيف