محمود أبو الدهب نجم الأهلي يوجه رسالة مؤثرة لمرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - وجَّه محمود أبوالدهب، نجم الأهلى الأسبق، رسالة مؤثرة للمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف مجلسه بقرار من وزارة الشباب والرياضة ، عبر برنامج “فى الجول” الذى يقدمه الإعلامى “أحمد جمال” على فضائية قناة “الحدث اليوم” .

وعلّق محمود أبوالدهب على صورة المستشار مرتضى منصور التى ظهرت أمامه فى فقرة "صورة وتعليق" قائلاً: “الله يعينك.. قدم الكثير للزمالك وبنى فريقاً قوياً وهو رجل محترم وبعد رحيله حدثت “فركشة” فى النادى ولم تظهر الأصوات التى كانت تطالب برحيله”.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارًا فى التاسع والعشرين من نوفمبر 2020 بإيقاف مجلس المستشار مرتضى منصور المنتخب فى نهاية 2017 بدعوى وجود مخالفات مالية تمت إحالتها للنيابة العامة وتعيين لجنة لإدارة شئون النادى لحين صدور قرار النيابة أو انتهاء مدة المجلس القانونية أيهما أقرب للدعوة للجمعية العمومية وإجراء انتخابات جديدة .

وعقب حصول ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق على حكم قضائى ببطلان لائحة الزمالك الداخلية تقدمت اللجنة التى يترأسها اللواء عماد عبدالعزيز باستقالتها وتم تعيين لجنة جديدة برئاسة الكابتن حسين لبيب لإدارة شئون القلعة البيضاء لمدة 5 شهور .