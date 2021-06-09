خاص.. الزمالك يفاوض "هنداوي" و "الدرع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن الصفقات التي ينوي قطاع اليد بالقلعة البيضاء تدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى أن الزمالك دخل في مفاوضات مع حارس المرمى كريم هنداوي وسيف الدرع، لاعب هيليوبوليس لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وكان مصدر قد أوضح في تصريحات بوقت سابق ليلاكورة أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، قد عرضت بعض الأرقام لتجديد عقود فريق اليد وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا مبدئيًا من قٍبل الطرفين.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن ملف تجديد عقود فريق اليد سيشهد التجديد لأغلب نجوم الفريق خلال أسبوع.