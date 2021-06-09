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رونالدو يقترب من معادلة علي دائي بهدف في الكيان الصهيوني (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قاد النجم منتخب بلاده البرتغال للفوز على منتخب الكيان الصهيوني، برباعية نظيفة، في المباراة الأخيرة من الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وسجل رونالدو هدفاً في فوز البرتغال بأربعة أهداف دون رد على الكيان الصهيوني استعدادا لليورو.

وافتتح برونو فرنانديز أهداف البرتغال في الدقيقة 42، قبل أن يسجل رونالدو الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

وسجل جواو كانسيلو هدف البرتغال الثالث في الدقيقة 86، قبل أن يختتم برونو فرنانديز أهداف البرتغال في الدقيقة 90+1.

ورفع رونالدو أهدافه الدولية إلى 104 هدفاً، ليقترب من معادلة رقم الإيراني علي دائي الدولية.

ويفصل رونالدو 5 أهداف فقط على معادلة أهداف علي دائي الذي يمتلك 109 هدفاً، ليصبح الدون أكثر اللاعبين تهديفاً على مستوى الأهداف الدولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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