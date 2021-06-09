كارتيرون يكشف رسالة ساسي له ويصرح: دعم آل الشيخ رفع الرواتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أنه تواصل مع فرجاني ساسي لاعب الفريق للاطمئنان عليه وأخبره أنه مصاب، كما أوضح أن دعم تركي آل الشيخ للنادي الفترة الماضية رفع من قيمة الرواتب.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أنه لا يستطيع أن يحمل اللجنة السابقة المسئولية لأنها جاءت في وقت متأخر، وكان يجب أن يتم حسم الأمر قبل يناير الماضي، كما أن اللجنة الحالية لا تتحمل أيضا المسئولية.

وتابع: "أعتقد أن ساسي لن ينتظر لآخر لحظة ليحدد مصيره وفي نفس الوقت ليس لدي أي معلومة مؤكدة حول قراره النهائي، ولكن قد يكون وقع لنادي آخر وقد يكون لا".

ونشر فرجاني ساسي تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله.. وقريبا سوف اوضح كل الحقائق!!"

وأوضح أن اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب تسعى لوضع حلول للأزمة المالية، ولكن الاقتصاد في الكرة يعاني من مشاكل بسبب جائحة كورونا وشدد على أن النادي حاول كثيرا تجديد عقد فرجاني ساسي، لكن المشكلة أن النادي استطاع التعاقد مع لاعبين تتقاضى راتبا أعلى من عوائد النادي المادية في الفترة السابقة بسبب مساندة المستشار تركي آل الشيخ للنادي.

وكشف كارتيرون عن تلقيه رسالة من فرجاني ساسي اليوم يخبره فيها بأنه مصاب ويحتاج إلى 10 أيام للعلاج وقال: "أرسلت للاعب رسالة أطمئن عليه وأبلغني بالإصابة فقط ولم نتحدث في أي موضوع آخر".