مصدر بالزمالك لمصراوي: فريق اليد سيحصل على مستحقاته كاملة.. والتجديد خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن أغلب عناصر فريق اليد بالقلعة البيضاء قد حصلوا على مستحقاتهم كاملة من الموسم الماضي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن لاعبي فريق اليد الدوليين في جلسة مع إدارة ناديهم مساء اليوم الأربعاء؛ حيث سيحصلون على "شيكات" بمستحقاتهم كاملة مع نهاية الاجتماع.

وأوضح المصدر أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عرضت بعض الأرقام لتجديد عقود فريق اليد وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا مبدئيًا من قٍبل الطرفين.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن ملف تجديد عقود فريق اليد سيشهد التجديد لأغلب نجوم الفريق خلال أسبوع.