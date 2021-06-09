"ما قبل رسالته الأخيرة".. حكاية ساسي وعقده مع الزمالك (تسلسل زمني)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فريق عمل الخليج 365:

نشر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، رسالة تبدو وكأنها "الوداع" لجماهير القلعة البيضاء، في ظل عدم نجاح إدارة الزمالك في الوصول لأي اتفاق مع اللاعب بشأن تجديد تعاقده.

وكتب ساسي عبر حسابه على "تويتر" "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك، ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات، الخير فيما اختاره الله، وقريباً سوف اوضح كل الحقائق".

ويتواجد فرجاني ساسي في الوقت الحالي ببلاده بعد استدعاء المنتخب التونسي له للتواجد في التوقف الدولي، وتسببت الإصابة في ابتعاده عن ما تبقى من وديات للمنتخب التونسي.

وشهدت الشهور الماضية، كثرة الأحاديث حول مصير ومستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك، كون عقده ينتهي الموسم الحالي.

البداية كانت يوم 26 أغسطس من عام 2020، عندما خرج مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي وتحدث لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس 2" عن ما أثير حول تجديد عقد ساسي مع الزمالك ورفض اللاعب للأمر.

وأوضح وكيل ساسي، أن كل ما أثير حول هذا الأمر غير صحيح، وأن هناك اتفاق مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في ذلك الوقت بأن الحسم سيكون بعد انتهاء مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

وفي 10 نوفمبر من عام 2020، نفى مهند عون، وكيل أعمال فرجاني ساسي لمصراوي، ما تردد بشأن توقيع التونسي لنادي بيراميدز، وأكد أن هناك اتفاق مبدئي من أجل تجديد اللاعب لتعاقده مع الزمالك.

وخلال تصريحات لقناة الزمالك يوم 6 ديسمبر 2020، أكد وكيل ساسي أن اللاعب يرغب في البقاء مع النادي نظرًا للراحة النفسية التي يشعر بها، وسيوقع عقود تجديد تعاقده خلال الأسبوعين المقبلين.

وعاد وكيل ساسي ليُصرح ليلا كورة يوم 27 من شهر ديسمبر 2020، أن اللاعب لديه رغبة شديدة في تجديد تعاقده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، لكنه ينتظر الحصول على المستحقات المتأخرة.

يوم 30 ديسمبر، صرح خالد الغندور عبر قناة الزمالك بأنه تم الحفاظ على ساسي وأنه لا يستطيع تقديم شكوى بفسخ التعاقد بعد وضع مستحقاته في حسابه.

وعبر قناة الزمالك، صرح خالد الغندور يوم 2 يناير 2021، بأن خصم جزء من مستحقات ساسي لدي النادي بسبب تعديلات قانون الضرائب، وطالب وكيل اللاعب بحسن النية في التعامل مع الإدارة.

4 يناير 2021، قال عصام سالم متحدث نادي الزمالك في ذلك الوقت خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت"، أن الزمالك قدم عرضه الأخير لساسي وفي انتظار الرد، عرض الزمالك كبير ولا يقدر عليه أي نادي في مصر لكنه لا يرتقي لعرض الدحيل القطري، في النهاية تلك هي إمكانيات النادي".

22 يناير 2021، نفى الطاهر يونس نائب رئيس نادي الهلال ورئيس القطاع الرياضي، صحة ما تردد عن وجود اتصالات مع فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك الحالي.

وفي 29 مارس من عام 2021، كشف عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في ذلك الوقت خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، أنه اصطحب عقود ساسي خلال رحلة الفريق في تونس على أمل التجديد.

وفي 11 مايو 2021، قال حسين السمري عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك في ذلك الوقت، إن ساسي أخبر الإدارة برغبته في البقاء في صفوف الفريق.

بحسب تصريحات حسين لبيب، محامي ساسي أرسل خطابا للنادي يوم 18 مايو 2021 وكان مضمونه هو ضرورة دفع مسحقات اللاعب المتأخرة قبل 30 مايو، وتم إيداعها في الحساب الخاص به قبل هذا التوقيت.

وأصدر الزمالك بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي، يوم 26 مايو 2021، رفض خلاله تصريحات وكيل ساسي، وأن المجلس يضع ملف تجديد ساسي على رأس الأولويات وأنه سيسعى خلال الفترة المقبلة من أجل حسم هذا الملف من خلال جلسة مع اللاعب ووكيله.

وصرح حسين لبيب يوم 28 مايو 2021، أنه تواصل مع وكيل ساسي وطلب منه التواجد، للحصول على كافة مستحقاته القديمة، مضيفا: "جاهزون لتجديد تعاقده دون مغالاة ويشرفنا استمراره بقميص الزمالك إذا رغب في ذلك".

وقال السمري، في ضيافة برنامج "زملكاوي" عبر قناة "الزمالك" يوم 30 من شهر مايو 2021: "الكرة الآن في ملعب فرجاني ساسي من أجل التجديد، نادي الزمالك كبير ولا يقف على لاعب".

وفي 30 مايو أيضاً، كشف طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك، أنه تم تحويل جزء من مستحقات ساسي في حسابه البنكي، مشددًا أنه ينتظر خروج اللاعب لكي يعلن ذلك.

وخلال تصريحات لوسائل إعلام تونسية يوم 3 يونيو 2021، قال ساسي "بعد فترة التوقف الدولي حتي يعلم الجميع الحقيقة كاملة، وسأوضح كافة الأمور حول مستقبلي".

وفقاً لتصريحات حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، "فوجئنا يوم 5 يونيو من محامي فرجاني يفيد أن عقده انتهى بنهاية شهر مايو".

يوم 6 يونيو 2021، وبحسب تصريحات حسين لبيب، إداري الزمالك تواصل مع ساسي واللاعب أبلغه بأنه سيعود إلى مصر بعد فترة التوقف الدولي يوم 15 أو 16 يونيو، لكن لم يحسم مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وقال رئيس الزمالك حسين لبيب يوم 8 يونيو 2021، "لم نجتمع مع فرجاني بسبب ضيف الوقت وتواصلت معه هاتفيا في مناسبة واحدة".

يوم 9 يونيو 2021، كتب ساسي رسالة تبدو وكأنها الوداع لجماهير الزمالك، مؤكداً أنه سيكشف الحقائق قريباً.