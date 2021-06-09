تدريبات إضافية لـ "شيكابالا" و "أوباما"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أدى محمود عبد الرازق “شيكابالا” ويوسف أوباما لاعبا فريق الزمالك، تدريبات إضافية بالتسديد على المرمى، بعد انتهاء مران اليوم الأربعاء.

وحرص شيكابالا على المشاركة في المران على الرغم من أنه يؤدي برنامجًا تأهيليًا للتعافي من إصابته التي تعرض لها مؤخرًا.

وأشرف أسامة نبيه المدرب العام للفريق على المران الذي شارك فيه عدد من لاعبي الناشئين بجانب شيكابالا وأوباما.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.