كارتيرون: الأهلي سبب ضغط المباريات.. وجدول الدوري وضع بصورة خاطئة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك طريقة وضع جدول بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مُشيراً إلى أنه تم تدشينه بشكل خاطئ.

وفي تصريحات للموقع الرسمي قال كارتيرون إن الجدول لم يتم عمله بالطريقة الصحيحة، بسبب وجود فراغات كثيرة، وفترات ضغط كذلك، بينما يخوض الأهلي مباريات المؤجلة سينتظر الزمالك دون لعب.

وأشار كارتيرون إلى أنه يسعى لتحقيق العدل، بعدم خوض الزمالك مبارياته المُقبلة حتى ينهي الأهلي مبارياته المؤجلة في الفترة المُقبلة.

وأكد كارتيرون أن الدوري المصري شهد موسمين في فترة زمينة لا تحتمل سوى موسم ونصف فقط بسبب ضغط المباريات، الذي أشار إلى أن سببه الأهلي برفضه إلغاء الموسم الماضي لكي يحصد اللقب.

وواصل كارتيرون :"الأهلي قد يلعب ضد أندية ليس لديها نفس الدوافع عندما واجهناها، وستكون المُنافسة بالنسبة له أسهل من الفترة التي واجه خلالها الزمالك نفس الفرق".

وأنهى كارتيرون :"عدم انتظام الدولي لا يمنح الزمالك فرصة المشاركة في إفريقيا والبطولة العربية، لأن الأخيرة فرصة مادية كبيرة، لكن فرق السعودية وآسيا صاحبة الحظوظ الأكبر في الفوز باللقب".