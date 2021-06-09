إصابة خفيفة لـ "زيزو" في مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعرض أحمد سيد "زيزو"، لاعب فريق نادي الزمالك، للإصابة بكدمة خفيفة في الكاحل بأسفل القدم خلال مران اليوم الأربعاء.

وجاءت الإصابة بعد تدخل اللاعب في كرة مشتركة مع أحد زملائه في الفريق خلال التقسيمة التي أجرها الجهاز الفني مع نهاية المران.

وفضّل الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة مغادرة اللاعب، وعدم استكمال التقسيمة حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة.