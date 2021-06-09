أسامة نبيه يوضح تطور حالة شيكابالا وحازم.. و3 أسباب لمواجهة وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أوضح أسامة نبيه المدير العام للزمالك أن الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لاعبا الفريق، اقتربا من المشاركة في التدريبات الجماعية، كما تحدث عن أهمية المواجهة الودية التي تقام غدًا الخميس أمام وادي دجلة.

وأوضح أسامة نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أن شيكابالا وإمام يؤديان في الفترة الحالية المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص لهما من قبل الجهاز الطبي للتعافي من الإصابة التي تعرضا لها مؤخرا.

وقال نبيه إن مباراة الغد تعد فرصة جيدة للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن لقاء وادي دجلة سيشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين من أجل الاطمئنان على حالتهم الفنية قبل مواجهة أسوان في بطولة الدوري.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعى إلى الوصول باللاعبين لأعلى فورمة بدنية وفنية خلال فترة التوقف، من أجل الحفاظ على مسيرة الفرق الإيجابية في بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.