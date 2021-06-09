البطولة المغربية المحترفة | هاتريك أيوب الكعبي يُزين فوز الوداد على الدفاع الجديدي

تعرف على نتيجة مباراة الوداد والوداد الجديدي فى الدوري المغربي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 9 يونيو 2021، لحساب الجولة السابعة عشر والمؤجلة من يوم 17-5-2021.

زين “أيوب الكعبي” فوز فريقه الوداد بهاتريك عالمي فى شباك ضيفه الدفاع الجديدي ليقود فريقه لصدارة ترتيب دوري المحترفين المغربي، عقب فوزه بنتيجة 4-2، فى اللقاء الذي أقيم بينهم مساء اليوم على المركب الرياضي محمد الخامس.

وارتفع رصيد الوداد الرياضي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسم الماضي، إلى 44 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي (حامل اللقب).

في المقابل، تجمد رصيد الدفاع الحسني، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي والتاسعة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

واتسمت بداية المباراة بالإثارة، حيث بادر الوداد بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع نجمه التنزاني سايمون مسوفا في الدقيقة الثالثة، لكن سرعان ما تعادل الدفاع الحسني عبر إبراهيم نجم الدين في الدقيقة الخامسة.

وتقمص الكعبي دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه ثلاثة أهداف للوداد في الدقائق 32 و40 و74، فيما سجل الطيب بوخريص الهدف الثاني للدفاع الحسني في الدقيقة 90.

ورفع الكعبي، الذي واصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 11 هدفا، ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع الكونغولي الديمقراطي بن مالانجو، مهاجم الرجاء.

شاهد فيديو اهداف مباراة الوداد والدفاع الجديدي فى الدوري المغربي