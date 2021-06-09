مشاهدة مباراة البرتغال والكيان الصهيوني في بث مباشر بتحضيرات يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمتابعة ومشاهدة مباراة البرتغال والكيان الصهيوني في بث مباشر بتحضيرات يورو 2020، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم 9 يونيو 2021 على ملعب خوسيه ألفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية.

تنطلق مباراة البرتغال والكيان الصهيوني في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينيتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، ولن تنقل على أي قناة عربية.

ينقل لقاء بطل يورو 2016 “البرتغال” أمام المنتخب صاحب الرداء الأزرق والأبيض عبر قناة سكاي سبورتس البريطانية، وقناة سبورت 1 التشيكية، بالاضافة إلى قناة بي إن سبورتس 3 الإنجليزية.

وسيهتم تلفزيون صحيفة ليكيب الفرنسية بنقل المباراة، بما أن منتخب البرتغال سيلاقي المنتخب الفرنسي في ختام دور مجموعات كأس أمم أوروبا (يورو 2020) يوم 23 يونيو 2021.

كما ستنقل المباراة على قناة بين سبورت كونيكت وقناة بول سات سبورت نيوز البولندية على القمر الصناعي هوت بيرد 1-6 اتجاه 13 شرقًا.

ويدخل منتخب البرتغال مباراة اليوم بعد ثلاث تعادلات أمام كرواتيا وأذربيجان ولوكسمبورج، وتعادلان أمام صربيا وإسبانيا في المباريات الخمس الأخيرة للفريق على كافة الأصعدة.

أما المنتخب المتأسس في عام 1928 في دولة فلسطين فقد حقق الفوز ثلاث مرات في آخر خمس مباريات أمام اسكتلندا ومولدوفا والجبل الأسود، وتعادل مرة أمام اسكتلندا في تصفيات كأس العالم 2022، وخسر مرة في نفس التصفيات من الدنمارك بهدفين دون رد في فلسطين.

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