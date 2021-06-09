تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الامارات واندونيسيا فى تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل 11 يونيو 2021، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية.

يحتضن استاد زعبيل بنادي الوصل فى دبي مواجهة قوية ضمن منافسات الدور الثاني بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر، وكأس آسيا 2023 الصين، وذلك بين منتخب الإمارات ونظيره منتخب إندونيسيا.

يدخل منتخب الامارات المباراة فى وصافة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، متأخراً بنقطتين عن المتصدر فيتنام، ثم يأتي منتخبي تايلاند وماليزيا في المركزين الثالث والرابع علي الترتيب برصيد 9 نقاط، وتتذيل إندونيسيا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وسيسعي الأبيض في تحقيق الفوز على إندونيسيا مرة أخرى وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة مطاردة فيتنام على الصدارة وخطف بطاقة العبور للدور الثالث، فيما تأمل إندونيسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإمارات علي الرغم من انعدام حظوظها في الصعود.

يذكر ان منتخب الامارات قد أكتسح ضيفه إندونيسيا بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب الذي جمع المنتخبين في أكتوبر 2019، بالتصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم، وذلك قبل التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتأهل للدور النهائي من تصفيات المونديال متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023.

موعد مباراة الامارات واندونيسيا فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الامارات واندونيسيا يوم الجمعة المقبل 11 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الامارات واندونيسيا فى التصفيات المشتركة على قناة أبو ظبي الرياضية hd (1)، كما تنقل على قناة دبي الرياضية hd (1)، بالإضافة الى قناة الشارقة الرياضية.