صفقات الزماك | فرجاني ساسي يخرج عن صمته ويرد بتغريدة

أكد فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك ومنتخب تونس، اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن الجمهور يبقى الداعم الحقيقي له.

وارتبط اسم ساسي بالانتقال إلى العديد من الأندية خلال الميركاتو الصيفي 2021، في مقدمتها الريان والسد القطري.

وكتب ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر: “بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك، ويعلم الله إنى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب”.

وتابع حديثه: “يبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات، الخير فيما اختاره الله، وقريبًا سوف أوضح كل الحقائق”.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، بعد أن تعاقد معه الأبيض في صيف 2018 لمدة ثلاث سنوات قادمًا من النصر السعودي.