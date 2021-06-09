"يويفا" يُعلق الإجراءات التأديبية بحق الأندية الثلاثة المتمردة



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الأربعاء، إيقاف الإجراءات التأديبية التي كان ينوي اتخاذها بحق أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس مؤقتا.



وأصدر "يويفا" بيانا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أكد خلاله قراره بتعليق الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة، بسبب إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.



وجاء في البيان: "بعد فتح الإجراءات التأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بما يسمى دوري السوبر الأوروبي قررت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي تعليق الإجراءات حتى إشعار آخر".



وأشار البيان إلى أن قرار تعليق الإجراءات التأديبية اتخذته هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد الإخطار الرسمي الذي أرسلته السلطات السويسرية المختصة إلى "يويفا" يوم 2 حزيران/يونيو 2021 بأمر محكمة من جانب واحد.



وكانت وزارة العدل السويسرية قد منعت الاتحادين الدولي والأوروبي من فرض أي عقوبات بحق أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، على خلفية تمسكها بمشروع دوري السوبر الأوروبي، في الوقت الذي ما زالت فيه محكمة العدل الأوروبية تنظر الدعوى المرفوعة أمامها من القضاء الإسباني لحماية الأندية الثلاثة.



وسبق للاتحاد الأوروبي أن قام بفتح إجراء تأديبي بحق الأندية الثلاثة التي لا تزال ترفض التخلي عن فكرتها بإقامة مسابقة "السوبر ليغ"، الأمر الذي وضع تلك الأندية أمام احتمال مواجهة عقوبات رادعة تصل حتى الاستبعاد من بطولة دوري أبطال أوروبا، وغرامات مالية كبيرة.



وكان قطبا إسبانيا ريال وبرشلونة ومعهما يوفنتوس بطل إيطاليا السابق، قد شاركوا في تأسيس بطولة السوبر الأوروبي خارج مظلة "يويفا"، إلى جانب أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام (إنجلترا)، وميلان وإنتر (إيطاليا) وأتلتيكو مدريد (إسبانيا).



وأجهض مشروع الدوري السوبر بعد 48 ساعة فقط على انطلاقه، عقب معارضة شديدة اللهجة من الاتحادات المحلية والاتحادين الأوروبي والدولي وحتى السياسيين والجماهير، أدت إلى انحساب الأندية الإنجليزية جميعها قبل أن ينضم إليهم ميلان وإنتر والأتلتي.





المصدر: وكالات