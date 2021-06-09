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تعرف على أعلى اللاعبين دخلا من موقع إنستغرام

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المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت دراسة أجرتها وكالة بريطانية عن أن النجم المصري لنادي محمد صلاح يحتل المركز 15 ضمن قائمة تضم 30 لاعب كرة قدم حصلوا على أكبر قدر من المداخيل من منشوراتهم الترويجية على موقع إنستغرام في موسم 2020-2021.
 
ونقل موقع "غيف مي سبورت" عن دراسة أجرتها وكالة "لوف يو أكس" المتخصصة في التسويق والتجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة؛ أن صلاح حصل على نحو 565 ألف دولار نظير منشوراته على موقع إنستغرام، حيث يتابعه أكثر من 42 مليون شخص.
 
وتصدر القائمة بحصوله على أكثر من 21 مليون دولار، مقابل 32 منشورا ترويجيا في الموسم الماضي، وهو ما يزيد بنحو 10 ملايين دولار عن الذي نشر 24 منشورا ترويجيا.
 
ويحتل اللاعبون وزلاتان إبراهيموفيتش وبول بوغبا بقية المراكز الخمسة الأولى، في حين يتذيل غاريث بيل القائمة في المركز 30 بأقل عدد من المشاركات الدعائية، بمنشورين فقط، حصل بفضلهما على نحو 237 ألف دولار.
 

المصدر: مواقع إلكترونية

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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