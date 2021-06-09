تعرف على أعلى اللاعبين دخلا من موقع إنستغرام

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت دراسة أجرتها وكالة بريطانية عن أن النجم المصري لنادي ليفربول محمد صلاح يحتل المركز 15 ضمن قائمة تضم 30 لاعب كرة قدم حصلوا على أكبر قدر من المداخيل من منشوراتهم الترويجية على موقع إنستغرام في موسم 2020-2021.



ونقل موقع "غيف مي سبورت" عن دراسة أجرتها وكالة "لوف يو أكس" المتخصصة في التسويق والتجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة؛ أن صلاح حصل على نحو 565 ألف دولار نظير منشوراته على موقع إنستغرام، حيث يتابعه أكثر من 42 مليون شخص.



وتصدر كريستيانو رونالدو القائمة بحصوله على أكثر من 21 مليون دولار، مقابل 32 منشورا ترويجيا في الموسم الماضي، وهو ما يزيد بنحو 10 ملايين دولار عن ميسي الذي نشر 24 منشورا ترويجيا.



ويحتل اللاعبون نيمار وزلاتان إبراهيموفيتش وبول بوغبا بقية المراكز الخمسة الأولى، في حين يتذيل غاريث بيل القائمة في المركز 30 بأقل عدد من المشاركات الدعائية، بمنشورين فقط، حصل بفضلهما على نحو 237 ألف دولار.



المصدر: مواقع إلكترونية