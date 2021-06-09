البرازيل من دون هزيمة في مشوار تصفيات كأس العالم 2022

المنامة - ياسر ابراهيم -

حققت البرازيل فوزها السادس توالياً في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™، على حساب الباراغواي 2-صفر متابعة تحليقها في الصدارة.



رفعت رصيدها إلى 18 نقطة، مقابل 12 للأرجنتين و9 للإكوادور في المجموعة الموحدة التي تضم عشرة منتخبات ويتأهل عنها أربعة مباشرة إلى المونديال المقبل.



وسجل النجم نيمار هدف السبق للبرازيل في الدقيقة الرابعة من مسافة قريبة، بعد عرضية من غابريال جيزوس.



كما لعب نيمار تمريرة حاسمة للوكاس باكيتا صاحب الهدف الثاني بتسديدة أرضية ذكية في اللحظات الأخيرة (90+3).



وكان نيمار قد سجل أيضاً ولعب تمريرة حاسمة في الفوز الأخير على الاكوادور بالنتيجة عينها.



ويبدو أن البرازيل تسير كالعادة نحو تأهل صريح إلى كأس العالم، علماً بأنها الوحيدة لم تغب عن النهائيات منذ انطلاقها عام 1930.



وقبضت البرازيل على مجريات المباراة، فنجح النشيط غابريال جيزوس في كسر الحائط الدفاعي مبكرًا، ليمرر كرة الهدف الأول لنيمار (4).



حاولت الباراغواي الرد، لكن الحارس إيدرسون طار لإبعاد تسديدة صاروخية بعيدة المدى لعمر ألديريتي (7)، فيما تدخل إيدر ميليتاو لإبعاد كرة ميغل ألميرون (23).



لكن البرازيل الخطيرة عبر الأجنحة، صنعت عدة فرص عبر ريشارليسون مهاجم إيفرتون الإنكليزي (12 و59)، ماركينيوس من ركلة ركنية (54) ونيمار (64).



وسعت الباراغواي التي تراجعت إلى المركز السادس في الترتيب، لاقتناص هدف متأخر يحرم البرازيل العودة بالفوز لكن الكلمة الأخيرة كانت لباكيتا الذي سجل هدف الاطمئنان في الرمق الأخير.



وبرغم أن المباراة أقيمت وراء أبواب موصدة، إلا أن رجال المدرب تيتي نجحوا بتحقيق انجاز الفوز على الباراغواي في عقر دارها.



المصدر: فرانس برس