شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة قوية في سموحة قبل مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، أزمة قوية قبل مباراة بيراميدز، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غياب ثلاثي قلب الدفاع محمود البدري ورجب نبيل وشريف رضا، عن مباراة بيراميدز، بسبب الإيقاف، حيث تعرض الأول للطرد خلال مواجهة المقاولون العرب، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في حين حصل الثاني والثالث على الأنذار الثالث.

ويسعى المدير الفني، لتجهيز محود عزت، للدفع به في المباراة المقبلة، بجوار محمد عبدالمنعم، في مركز قلب الدفاع، بالإضافة إلى محمود معاذ، للدفع به في مركز الظهير الأيسر.

ويلتقي سموحة مع بيراميدز 15 يونيو الجاري، على ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.