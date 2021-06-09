شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي اليوم: التدريب على مجموعتين.. ورسائل من إيهاب جلال للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته لليوم الثاني على التوالي على مجموعتين.

شملت المجموعة الأولى كل من: محمد مجدى ومحمد فوزى ارى بابل وعمرو الوحش ومروان صحراوى وشكرى نجيب عماد حمدى واحمد مصطفى ومحمد عادل ومحمد هاشم وفخر الدين بن يوسف وباهر المحمدي وعبدالله جمعة ومحمد الضرف وابراهيم حسن ومدحت فقوسة ومصطفى فارس وزياد طارق ومحمد ايهاب وأحمد مدبولى.

بينما ضمت المجموعة الثانية كل من: محمد صبحى وعبدالرحمن صلاح وأحمد كاستيلو ومحمد عمار ونادر رمضان ومحمد بيومى ومحمود دونجا ومصطفى الزنارى ومحمد سليمان ومروان شوقى زيدان ومحمد عبد السميع ومحمد عمار وبنسون شيلونجو ومحمد حسن.

المران شهد حضور كل من على أبوجريشة و عماد سليمان عضوا اللجنة الفنية.

وحرص إيهاب جلال، المدير الفني للفريق قبل بداية المران، على عقد محاضرة تحفيزية للاعبين، حيث طالبهم بضرورة مواصلة تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة بالدوري، حتى يبتعد الفريق عن المراكز المهددة بالهبوط للقسم الثاني، وينهي الدوري في مركز متقدم.

وتناول التدريب مجموعة من الجمل الخططية على رأسها العرضيات قبل أن يختتم بتقسيمة على منتصف الملعب، حرص الجهاز الفني على إيقافها أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين.