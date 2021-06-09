شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يكتشف المواهب في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال تصعيد ثنائى فريق الشباب إبراهيم حسن ومحمد إيهاب لصفوف الفريق الأول.

ويتطلع الجهاز الفنى لتصعيد الناشئين الواعدين لصفوف الفريق الأول مع اكسابهم الخبرات قبل اشراكهم بشكل تدريجي ضمن صفوف الفريق.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.