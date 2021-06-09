شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على رحيل ساسي من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على رحيل التونسي فرجاني ساسي عن صفوف فريق الكرة بالنادي الأبيض. وقام أحمد مرتضى بإعادة نشر رسالة ساسي التي أعلن من خلالها رحيله رسمياً عن الزمالك معلقاً: «أشهد الله بحبك وإخلاصك لنادي الزمالك أتمنى لك التوفيق». وكتب ساسي في رسالة وداعه لجماهير الزمالك :«بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله أنى أخلصت بذمة وأمانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى في كل المحطات». وأنهى: «الخيرة فيما اختاره الله، وقريباً سأوضح الحقائق».