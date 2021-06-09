ساكاري تفوز على شفيونتيك في بطولة رولان غاروس

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باريس: تنازلت البولندية إيغا شفونتيك المصنفة ثامنة عن لقبها بطلة لفرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها في ربع النهائي أمام اليونانية ماريا ساكاري التي بلغت نصف النهائي للمرة الأولى في الـ"غراند سلام" على غرار منافستها المقبلة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا.

وحسمت ساكاري بطاقتها إلى نصف النهائي الأول لها في البطولات الكبرى بتفوقها على حاملة اللقب شفيونتيك 6-4 و6-4 في أول مواجهة بين اليونانية البالغة 25 عامًا والمصنفة 18 عالميًا والبولندية البالغة 20 عامًا التي توجت بلقبها الكبير الأول في باريس العام الماضي بفوزها في النهائي على الأميركية صوفيا كينين.

ولم يسبق لساكاري أن وصلت الى أبعد من الدور الرابع في أي من مشاركاتها العشرين السابقة في البطولات الكبرى (من دون حسبان التصفيات في هذه المشاركات)، لكنها حققت الإنجاز هذه المرة في رولان غاروس بعدما تخلصت في الدورين السابقين من البلجيكي إيليز مرتنز والوصيفة كينين.

وأنهت اليونانية، الفائزة بلقب وحيد في مسيرتها من أصل مباراتين نهائيتين وكان في دورة الرباط عام 2019، مواجهتها مع شفيونتيك في ساعة و35 دقيقة بعدما كسرت إرسال الأخيرة ثلاث مرات في اللقاء.

مواجهة مع كرايتشيكوفا

وستكون العقبة التالية أمام ساكاري لمحاولة خلافة شفيونتيك في إحراز اللقب متمثلة بكرايتشيكوفا المصنفة 33 عالميًا والتي تتأهل أيضًا للمرة الأولى إلى نصف نهائي إحدى بطولات الـ"غراند سلام"، بعد فوزها على المراهقة الأميركية كيكي غوف المصنفة 25 بنتيجة 7-6 (8-6) و6-3.

وستكون مواجهة دور الأربعة الثانية بين اللاعبتين على الصعيد الاحترافي، والأولى كانت هذا العام في الدور الأول لدورة دبي حين خرجت كرايتشيكوفا منتصرة بمجموعتين.

وحققت كرايتشيكوفا أفضل نتيجة لها حتى الآن في الـ"غراند سلام"، إذ لم يسبق لها أن تخطت الدور الثاني الذي شاركت فيه مرتين في أستراليا عامي 2020 و2021.

قالت التشيكية "ما زلت لا أصدق. وصلت إلى هنا بعد فوزي في دورة ستراسبورغ وهذا أمر جميل، ولكن لم أتخيل أبدًا أن أصل إلى هنا، على هذا الملعب، خصوصًا في الفردي. أن أكون قادرة على الفوز بهذه الطريقة، هو أمر لم يسبق أن تخيلته".

وعن منافستها غوف قالت "تبلغ 17 عامًا، ولكن عندما كنت في مثل سنها كنت اخوض دورات مخصصة للشابات... ستحين ساعتها".

واحتاجت التشيكية إلى ساعة وربع الساعة لإنهاء المجموعة الأولى 7-6 (8-6) حيث احتاجت إلى إنقاذ خمس كرات ضدها، قبل أن تتقدّم في الثانية 5-صفر، حيث نجحت في كسر ارسال منافستها الاميركية مرات متتالية.

وعن المجموعة الأولى قالت كرايتشيكوفا "المجموعة الاولى كانت مهمة. كنت لفترة طويلة متأخرة ولكني لعبت وحققت نتيجة جيدة. لاحقًا بدأت بشكل جيد في المجموعة الثانية".

وعلى الرغم من تقدمها في الشوط الفاصل لحسم المباراة 40-صفر، إلا أنها خسرت هذه الأفضلية أمام ابنة الـ 17 عاماً التي ردت بالفوز بجميع النقاط وبالشوط 5-2.

وحصلت كرايتشيكوفا (25 عامًا) الفائزة بلقب الزوجي على الملاعب الترابية الفرنسية في عام 2018، على فرصة خامسة لحسم للقاء لصالحها على إرسال منافستها لكنها فشلت في ترجمتها لصالحها، لترد غوف بقوة وتحسم الشوط لصالحها 5-3.

ورغم خسارتها ثلاثة أشواط متتالية، حافظت كرايتشيكوفا على رباطة جأشها وبرودة أعصابها حيث نجحت في استغلال إرسالها وقوة ضرباتها لتتقدم 40-صفر وتحسم المجموعة لصالحها ومن ثم المباراة.

وللمفارقة كادت كرايتشيكوفا تنهي مسيرتها في باريس في الدور السابق بعدما عبّرت في مكتب المعالج الفيزيائي عن شعورها بعدم رغبتها في اللعب أمام أميركية أخرى هي سلون ستيفنز وصيفة البطولة الفرنسية 2018.

إلاّ أنها قررت أن تخرج إلى الملعب لتفوز بنتيجة 6-2 و6-صفر محققة رقماً قياسيا من 9 انتصارات متتالية عقب وصولها إلى باريس على وقع تتويجها بلقب دورة ستراسبورغ (رفعت العدد إلى 10 بعد الفوز على غوف).

واعترفت كرايتشيكوفا مع نهاية المباراة انها شعرت بتوتر كبير في يوم الفوز على ستيفنز وانها انهارت بالبكاء على ملعب "سوزان لنغلن".

في المقابل، باتت غوف في سن الـ 17 عامًا و86 يومًا أصغر لاعبة تبلغ ربع نهائي غراند سلام منذ التشيكية نيكول فايديسوفا في فرنسا ايضًا عام 2006 عن 17 عامًا و44 يومًا، وأصغر أميركية في هذا الدور في باريس منذ جنيفر كابرياتي عام 1993.

ومنذ مشاركتها "العاصفة" في سن الـ 15 عامًا في بطولة ويمبلدون عام 2019، لم تتمكن غوف من ترجمة مشاركاتها إلى نجاحات باهرة.

وتأهلت الأميركية الى ربع النهائي في باريس من دون ان تخسر أي مجموعة على الملاعب الترابية الفرنسية قبل مباراتها أمام كرايتشيكوفا، فيما استفادت من الدور الثالث من انسحاب مواطنتها جينيفر برايدي المصنفة 14 عالميًا ووصيفة بطلة استراليا 2021، بسبب الاصابة.

وصعدت غوف من المركز 938 عالميًا في 2 يوليو 2018 إلى المركز 25 في رولان غاروس العام الحالي، لكن سجلها لا يتضمن سوى لقبين في لينز النمسوية 2019 وبارما الإيطالية (2021).