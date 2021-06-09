الامارات | رسمياً.. "الرابطة" تحدد موعد انطلاق الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. "الرابطة" تحدد موعد انطلاق الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت رابطة المحترفين الإماراتية 19 أغسطس المقبل، موعداً لانطلاقة الموسم الجديد 2021-2022، الذي يشمل دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي ودوري تحت 21 عاماً.

جاء قرار الرابطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودعماً لمسيرة منتخبنا الوطني لكرة القدم في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وفق طلب إدارة منتخبنا الوطني الأول، وعقب سلسلة اجتماعات تنسيقية عقدتها إدارة المسابقات والعمليات في الرابطة مع ممثلي إدارتي المنتخبات والمسابقات في اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وستشهد الفترة المقبلة، عقد اجتماعات تنسيقية مع الشركاء من أندية وممثلي القنوات المالكة للحقوق لاعتماد المقترح النهائي لأجندة الموسم المقبل لجميع البطولات وتحديد المواعيد وفق أفضل العمليات الفنية والتسويقية والتنظيمية.

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