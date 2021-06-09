شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة زيزو في مران الزمالك واللاعب يغادر التقسيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للإصابة خلال مران اليوم الأربعاء 9-6-2021 على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر النادي.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك جاءت الإصابة بكدمة خفيفة في الكاحل بأسفل القدم بعد تدخل اللاعب في كرة مشتركة مع أحد زملائه في الفريق خلال التقسيمة التي أجرها الجهاز الفني مع نهاية المران.

وفضل الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة مغادرة اللاعب، وعدم استكمال التقسيمة حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة.

وأدى الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق اليوم الأربعاء.

وخاض الثنائي تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال المران.

وتولى أسامة نبيه المدرب العام الإشراف على مجموعة في حين تولى أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية، بينما تولى فرناندو مخطط الأحمال الإشراف على المجموعة الثالثة.

وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على سرعة نقل الكرة في المساحات الصغيرة مع دقة التسليم والاستلام.