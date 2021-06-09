شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة في مشوار ساسي مع الزمالك.. البطاقة الحمراء تحضر بعد التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدولي التونسي فرجاني ساسي، رحيله عن صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مُقدماً الشكر لجماهير النادي على الفترة التي قضاها داخل صفوف ميت عقبة.

صاحب الـ 29 عامًا قضى 3 مواسم داخل جدران الزمالك قبل أن يعلن نهاية مسيرته مع النادي من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر مساء اليوم الثلاثاء.

مفارقة تبدو غريبة لفرجاني ساسي خلال رحلته مع الزمالك التي استمرت لمدة ثلاثة مواسم.

وتحصل ساسي على 3 بطاقات حمراء خلال مشواره مع الزمالك أمام كل من المصري البورسعيدي والمقاولون العرب في الموسم الماضي، وأمام غزل المحلة في الموسم الحالي.

والطريف أن ساسي سجل هدفاً في كل مباراة من المباريات الثلاثة قبل حصوله على الطرد.

وأحرز التونسي بشباك أبو السعود حارس المقاولون هدف التعادل للزمالك في لقاء الدور الأول للدوري بالموسم الماضي وتحصل على البطاقة الحمراء من قبل الحكم محمود البنا مع نهاية المباراة.

عاد ساسي ليكرر سيناريو التسجيل ثم الطرد، خلال مواجهة المصري بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء وما أعقبها من أزمة "السماعة" مع الحكم أمين عمر ليخرج التونسي مطروداً مع نهاية الشوط الأول.

ساسي عاود الأمر في مباراة المحلة بملعب الأخير في فبراير الماضي، فبعدما سجل هدف تقدم الزمالك في شباك غزل الفلاحين نال بطاقة حمراء بعد انذار ثانٍ لينال فريقه الخسارة.