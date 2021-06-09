شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الزمالك اليوم .. حمل تدريبي إضافي لشيكابالا و أوباما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بالتسديد على المرمى وذلك بعد انتهاء مران اليوم الأربعاء.

وحرص شيكابالا على المشاركة في المران على الرغم من أنه يؤدي برنامجا تأهيليا للتعافي من إصابته التي تعرض لها مؤخرا.

وأشرف أسامة نبيه المدرب العام للفريق على المران الذي شارك فيه عدد من لاعبي الناشئين بجانب شيكابالا وأوباما.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة.