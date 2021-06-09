شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يكشف حقيقة تمرد اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة عن حقيقة تمرد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي ورفضهم النزول للتدريبات، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية .

وقال بكري سليم في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: "لا أساس لما تردد في الساعات الماضية عن تمرد لاعبي مصر المقاصة ورفضهم النزول للتدريبات، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية".

وأضاف :«بالفعل اللاعبون لديهم بعض المستحقات المتأخرة، ولكنهم لم يتمردوا»، مضيفًا :«جميع لاعبو المقاصة يخوضون التدريبات بشكل طبيعي تحت إشراف الجهاز المعاون لمحمد عظيمة، الذي سيعود من ألمانيا، خلال الساعات المقبلة» .

وتابع :«جميع الأندية تعاني من أزمة مالية بسبب عدم الحصول على مستحقات من الشركة الراعية»، مشيرًا :«اللاعبون حصلوا على 5 % من عقودهم في بداية الشهر، وباقي المستحقات سيتم سددها خلال الأيام المقبلة» .