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مصر المقاصة يكشف حقيقة تمرد اللاعبين

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة عن حقيقة تمرد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي ورفضهم النزول للتدريبات، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية .

وقال بكري سليم في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: "لا أساس لما تردد في الساعات الماضية عن تمرد لاعبي مصر المقاصة ورفضهم النزول للتدريبات، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية".

وأضاف :«بالفعل اللاعبون لديهم بعض المستحقات المتأخرة، ولكنهم لم يتمردوا»، مضيفًا :«جميع لاعبو المقاصة يخوضون التدريبات بشكل طبيعي تحت إشراف الجهاز المعاون لمحمد عظيمة، الذي سيعود من ألمانيا، خلال الساعات المقبلة» .

وتابع :«جميع الأندية تعاني من أزمة مالية بسبب عدم الحصول على مستحقات من الشركة الراعية»، مشيرًا :«اللاعبون حصلوا على 5 % من عقودهم في بداية الشهر، وباقي المستحقات سيتم سددها خلال الأيام المقبلة» .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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