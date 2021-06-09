شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا: راموس على استعداد للتراجع وقبول عرض ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، والذي ينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري، وحتى الأن لم يتوصل ريال مدريد وراموس لاتفاق حول التجديد، حتى الآن، رغم تبقي أيام قليلة على انتهاء العقد.

وقالت الصحيفة الإسبانية، ان راموس على استعداد للتراجع، وقبول العرض الأخير للنادي الملكي، بتجديد عقده لمدة موسم واحد، وذلك بعد ان اعترض راموس في وقت سابق على تجديد عقده لموسم واحد، مع خصم 10% من راتبه، وهو ما جمد المفاوضات بين الطرفين، حيث تنص سياسة ريال مدريد على تجديد عقود اللاعبين، الذين يتجاوز عمرهم 30 عاما، موسما تلو الآخر.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد، لكن هذا الأمر لن يحدث دون مكالمة، لم يقرر هو ولا فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، إجراءها بعد، وأشارت الصحيفة، إلى أنه منذ المحادثة التي جمعت الطرفان في إلتشي، لم تتقدم المفاوضات، وهو ما جعل الأمر أكثر صعوبة.

وكانت أنباء قوية قد ترددت في الفترة الأخيرة، عن سحب ريال مدريد عرض التجديد لراموس، وبحثه عن خيارات أخرى.