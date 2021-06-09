شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يودع جماهير الزمالك : قريبا سأوضح كل الحقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص التونسي فرجاني ساسي لاعب افريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة إلى جماهير النادي، وذلك بعد نهاية عقده الموسم الجاري، ورفض اللاعب تجديد تعاقده بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.

وكتب فرجاني ساسي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «بكل فخر اعتز بالفترة الأهم في حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله أنى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى في كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله.. وقريبا سوف أوضح كل الحقائق !!».

ويعقد مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، جلسة حاسمة مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وعلمت «المصري اليوم» أن فرجاني ساسي تواصل مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، وأكد على حضوره إلى القاهرة، عقب انتهاء مباريات منتخب بلاده الودية، والاجتماع مع مسؤولى النادى لحسم موقفه النهائى بشأن استمراره مع القلعة البيضاء من عدمه.

وقرر فرجاني ساسي العودة إلى القاهرة، عقب انتهاء المباريات الودية للمنتخب التونسى التي يخوضها ضمن استعداداته لبطولة أمم إفريقيا والتصفيات المؤهلة لمونديال 2021، المقرر إقامته في قطر، وذلك رغم إصابة اللاعب بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الكونغو في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بتونس، ولن يشارك في المباراة الودية المقبلة أمام الجزائر، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ويأمل مسؤولو نادي الزمالك في الوصول لاتفاق مع فرجاني ساسي، بشأن تجديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك خلال الجلسة التي ستجمعهم مع اللاعب في الفترة المقبلة.