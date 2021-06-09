شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة انجليزية تكشف تهديد 10 لاعبين من ريـال مدريد لرئيس النادي .. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «التايمز» الإنجليزية، عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق برفض لاعبي ريال مدريد لتعاقد فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكى، التعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وحاول بيريز رئيس ريال مدريد، التعاقد مع أنطونيو كونتي، لقيادة الميرنجي، خلفا لزين الدين زيدان، قبل ان تتحول الأمور صوب المدير الفنى الحالي كارلو أنشيلوتي.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، «هناك 10 لاعبين من ريال مدريد، رفضوا قدوم أنطونيو كونتي لخلافة زيدان، وقام اللاعبون بالتواصل هاتفيا مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، وهددوه بالرحيل عن الفريق، حال التعاقد مع كونتي.

واسترجعت الصحيفة الغنجليزية، تصريح لقائد الفريق سيرجيو راموس في 2018، عندما كان كونتي مرشحا أيضا لتدريب ريال مدريد، حيث قال راموس في ذلك التوقيت، «الاحترام يكتسب، لا يفرض، إدارة غرفة تغيير الملابس، أهم من معرفة المدرب الجديد».