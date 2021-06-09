شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم: تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وإمام.. وتقسيم اللاعبين لـ3 مجموعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق اليوم الأربعاء.

وخاض الثنائي تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات خلال المران.

وتولى أسامة نبيه المدرب العام الإشراف على مجموعة في حين تولى أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية، بينما تولى فرناندو مخطط الأحمال الإشراف على المجموعة الثالثة.

وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على سرعة نقل الكرة في المساحات الصغيرة مع دقة التسليم والاستلام.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.