شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو البرازيل في بيان رسمي: نحن ضد تنظيم كوبا أمريكا لكن لن نقول لا أبدا للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد لاعبو منتخب البرازيل لكرة القدم قرار نقل كأس كوبا أمريكا في اللحظة الأخيرة إلى البرازيل من الأرجنتين في وجود زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ولكن قالوا إنهم سيشاركون في البطولة التي تضم عشرة فرق وتنطلق في برازيليا يوم الأحد القادم.

واختيرت البرازيل على نحو مفاجئ لاستضافة كوبا أمريكا بعد استبعاد كولومبيا بسبب الاضطرابات المدنية ثم انسحاب الأرجنتين شريكتها في الاستضافة عقب ارتفاع في حالات كوفيد-19.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام البرازيلية أن اللاعبين يشعرون بالغضب بسبب عدم استشارتهم في القرار بالإضافة إلى العواقب المحتملة على الصحة العامة، وأبدى بعض اللاعبين رغبتهم في عدم المشاركة بالبطولة وفقا للتقارير.

وفي بيان نشر اليوم الأربعاء، قال لاعبو منتخب البرازيل إنهم غير راضين عن طريقة تعامل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «الكونميبول» مع القرار.

وقال اللاعبون: «لأسباب مختلفة، سواء كانت إنسانية أو مهنية، نحن غير راضين عن الطريقة التي تعامل بها الكونميبول مع كوبا أمريكا، كل الحقائق الأخيرة تدفعنا إلى الاعتقاد بوجود عملية غير ملائمة في إقامة البطولة».

وأضاف اللاعبون أنهم لا يرغبون في تحويل معارضتهم إلى مسألة سياسية وقالوا إنهم لم يفكروا مطلقا في مقاطعة البطولة.

وتابع اللاعبون: «نحن ضد تنظيم كوبا أمريكا لكن لن نقول لا أبدا لمنتخب البرازيل».

وجاء البيان بعد فوز البرازيل 2-0 على باراجواي في تصفيات كأس العالم في أسونسيون، وهي نتيجة تركت المنتخب البرازيلي على مشارف التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وقوبل قرار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بإعطاء الضوء الأخضر أمام استضافة البطولة بالدهشة، بالنظر إلى تسجيل البلاد أكثر من 476 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19، وهو ما يزيد على أي دولة أخرى بعيدا عن الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يفتتح المنتخب البرازيلي البطولة أمام فنزويلا يوم 13 يونيو، وتقام المباريات في أربع مدن وتختتم بالمباراة النهائية في ريو دي جانيرو في العاشر من يوليو.