شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاتحاد الروسي يحسم منافسات «الفروسية» ببطولة العالم للخماسي الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎ تصدر منتخب الاتحاد الروسي منافسات تتابع الفرق رجال في اليوم الثاني لبطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأوليمبياد طوكيو لأول ٣ مراكز وبطولة العالم لليزر- رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات باستاد القاهرة بعد نهاية تصفيات السباحة والسلاح والسلاح الإضافي «بونس راوند والفروسية».

وجاء ثنائي منتخب الاتحاد الروسي ماكسيم كوسنتسوف وإليكسندر ليفانوف المركز الأول برصيد 874 نقطة، وجاء المنتخب الصيني في المركز الثاني جياو هاو هان ولين بين زانج برصيد 872 نقطة، وثنائي كوريا في المركز الثالث نجتون جون وجينهوا جنج بمجموع نقاط 848.

وجاء ثنائي مصر على الدين شريف ومهند طارق في المركز الـ 13 برصيد 795 نقطة.

ويختتم بعد قليل المنافسات بالليز رن ويعقبها التتويج وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم للخماسي الحديث اللاعبين إسلام حامد وأحمد الجندي وأحمد أشرف وشريف نظير ومهند طارق ونور الدين كريم وعلي الدين شريف واللاعبات هايدي عادل وأميرة قنديل وسلمى أيمن ونورين بولس ومريم عامر وسندس أبوبكر.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبدالرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأوليمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأوليمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الأوليمبية- طوكيو 2020. ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتين إلى دورة الألعاب الأوليمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد‎.