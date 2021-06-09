شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل على أعتاب المونديال برقم تاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأرجنتين تفرط بتقدمها وتتعادل مع كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية

استهلت البرازيل تصفيات كأس العالم لكرة القدم بستة انتصارات متتالية، للمرة الأولى منذ 51 عاماً وتحديداً منذ 1970، بفوزها على أرض الباراجواي بنتيجة 2-صفر للمرة الأولى أيضاً منذ 1985 ضمن الجولة الثامنة من تصفيات مونديال 2022، فيما أهدرت الأرجنتين الفوز في الرمق الأخير أمام كولومبيا (2-2).

وكانت البرازيل أحرزت اللقب الثالث في تاريخها عام 1970 (من أصل 5) وامتلكت تشكيلة ذهبية ضمّت بيليه، توستاو وريفيلينو وغيرهم.

ورفع منتخب «السامبا» رصيده إلى 18 نقطة، مقابل 12 للأرجنتين و9 للإكوادور في المجموعة الموحدة التي تضم عشرة منتخبات ويتأهل عنها أربعة مباشرة إلى المونديال المقبل.

وسجّل النجم نيمار هدف السبق للبرازيل في الدقيقة الرابعة من مسافة قريبة، بعد عرضية من غابريال جيزوس، ليرفع رصيده الدولي إلى 66 هدفاً مع سيليساو، بفارق 11 هدفاً عن الملك بيليه.

وأصبح نيمار أفضل مسجل في التصفيات مع البرازيل، برصيد 11 هدفاً، بالتساوي مع زيكو وروماريو.

كما لعب نيمار تمريرة حاسمة للوكاس باكيتا صاحب الهدف الثاني بتسديدة أرضية ذكية في اللحظات الأخيرة (90+3).

ويبدو أن البرازيل تسير كالعادة نحو تأهل صريح إلى كأس العالم 2020، علماً بأنها الوحيدة التي لم تغب عن النهائيات منذ انطلاقها عام 1930.

وبرغم أن المباراة أقيمت وراء أبواب موصدة، إلا أن رجال المدرب تيتي نجحوا بتحقيق إنجاز الفوز على الباراجواي في عقر دارها للمرة الأولـــى مـــــنذ عام 1985 بنتيــجة 2-صفر.

وقال المدرب تيتي أنه كان «انتصاراً تاريخياً»، معتبراً أن هذه الصدارة المريحة تشكل جزءاً من «المراحل التي يجري بناؤها».

وقال المدافع البرازيلي ماركينيوس: «من الصعب دوماً أن تفوز هنا، لكننا قدمنا مباراة ممتازة».

تعادل ثان للأرجنتين

وبهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع سجله ميغل بورخا، حرمت كولومبيا ضيفتها الأرجنتين من تحقيق الفوز، وأجبرتها على التعادل (2-2) للمباراة الثانية توالياً، بعد الأولى ضد تشيلي (1-1)، لكن منتخب «التانجو» بقي ثانياً وبفارق 3 نقاط عن الإكوادور الثالثة.

في بارانكيا، حققت الأرجنتين بداية جميلة مستفيدة من تردد دفاعي لكولومبيا.

تقدمت بهدفين في أول عشر دقائق، الأول عبر كريستيان روميرو محولاً برأسه ضربة حرة من رودريغو دي بول (3) والثاني للياندرو باريديس بعد توغل جميل داخل المنطقة (8).

لكن البدلاء الكولومبيين قلبوا النتيجة في الشوط الثاني بمساعدة من حارسهم دافيد أوسبينا الذي تصدى ببراعة لكرات النجم ليونيل ميسي ورفاقه، فسجّل لويس موريال من نقطة الجزاء بعد خطأ من نيكولاس أوتامندي على ماتيوس أوريبي (51) ثم اقتنص بورخا هدفاً قاتلاً في الرمق الأخير محولاً عرضية خوان كوادرادو (90+4).

وقال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز: «خرجنا للضغط، سجلنا هدفين، لكن للأسف لم نحافظ عليهما، أعتقد أننا كنا مرهقين».

وصحيح أن الأرجنتين لم تخسر في ست مباريات، إلا أنها أهدرت ست نقاط من ثلاثة تعادلات، فيما تحتل كولومبيا المركز الخامس بثماني نقاط.

وحققت البيرو متذيلة الترتيب فوزها الأول في التصفيات على حساب مضيفتها الإكوادور 2-1 في كيتو. سجل للفائز كريستيان كويفا (63) ولويس أدفينكولا (89)، وللإكوادور غونسالو بلاتا (62).

وفي كاراكاس، تعادلت فنزويلا وصيفة القاع (4 نقاط) مع الأوروجواي الرابعة (8) سلباً، علماً بأن الأخيرة لم تحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات.

ومنحت ركلة جزاء لمارسيلو مورينو قبل 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، نقطة التعادل (1-1) لبوليفيا الثامنة (5 نقاط) أمام مضيفتها تشيلي السابعة بست نقاط والتي تقدمت عن طريق إريك بولغار (69).