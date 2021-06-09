شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الشامسي يتوج أبطال النسخة الأولى من بطولة البادل ‏تنس‏ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الفائزين في ‏بطولة القائد «البادل تنس 2021» في نسختها الأولى، التي انطلقت ‏بتنظيم من قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية في نادي ضباط شرطة الشارقة، في مركز «بادل إرينا» في منطقة مليحة بحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والعقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء‏ في شرطة الشارقة.

وشهدت البطولة منافسات قوية تنافس فيها 28 لاعباً بواقع 16 فريقاً من منتسبي القيادة بمختلف الإدارات، وحقق المركز الأول كل من النقيب أحمد الزري والملازم منصور هشام الزرعوني من الإدارة العامة للعمليات المركزية، فيما حصل على المركز الثاني كل من الملازم سلطان الطنيجي، والملازم راشد القصير من مكتب القائد العام.

وقال اللواء الشامسي: «نحن في القيادة العامة لشرطة الشارقة، نحرص دائماً على البحث عن أفضل السبل التنظيمية والممارسات الرياضية العالمية، التي ‏تساعد منتسبي القيادة على اكتساب العديد من المهارات بمختلف أنواع الأنشطة الرياضية التي تسهم في رفع من مستوى اللياقة البدنية لديهم، لذلك رأينا تنظيم «البادل تنس» في نسختها الأولى‏، لما لوحظ من الانتشار الكبير لها، على مستوى العالم، ‏بحيث تعد واحدة من الأنشطة الرياضية ‏المستحدثة في شرطة الشارقة، التي بدورها تعزز من جودة الحياة لدى منتسبي القيادة، وتتيح لهم فرصة المشاركة والتنافس الإيجابي، ‏وتصقل مهاراتهم في مختلف الرياضات والأنشطة الاجتماعية».

وأوضح اللواء الشامسي أن القيادة في طور إنشاء 3 ملاعب جديدة خاصة برياضة «البادل ‏تنس» سيتم تدشينها في القريب العاجل، وستُتاح من بعدها لمنتسبي القيادة كافة وأُسرهم كمشروع جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات القيادة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.